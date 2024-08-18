Москва, 18 августа, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили 18 августа в Министерстве обороны РФ.

Belkin Alexey/Global Look Press

Отмечается, что около 07:25 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 17 августа обстреляли два белгородских села, подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом в селе Дроновка Грайворонского городского округа. Домовладелец с помощью выданного ранее огнетушителя оперативно устранил начавшийся пожар. В селе Графовка Краснояружского района после обстрела со стороны ВСУ были повреждены линии газо — и электроснабжения. На одной из улиц пропало электричество. Никто среди мирных жителей не пострадал.