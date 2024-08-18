Курск, 18 августа, 2024, 11:32 — ИА Регнум. На курском направлении уничтожено большое число украинских военных, обстановка под контролем. Об этом 18 августа сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Обстановка подконтрольная. Противник всю ночь и весь день предпринимал попытки прорваться на те участки, где находится мое подразделение, но ему этого сделать не удалось. Много (украинских военных) противника уничтожено», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что боевые действия по уничтожению подразделений украинской армии продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, по данным американского издания The Wall Street Journal, к операции в Курской области привлекли сформированные на Западе резервы, порядка 10 тыс. военных, из них 4 тыс. ранее выполняли вспомогательные задачи в Сумской области. Первыми при нападении выдвинулись 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, оснащённые американскими бронеавтомобилями Stryker и немецкими Marder.

Алаудинов ранее отмечал, что украинским войскам, участвующим во вторжении на российскую территорию, ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской области. При этом составители планов не учли, что Россия не отступит и будет биться до конца, подчеркнул он. По словам Алаудинова, большую часть из 12 тыс. брошенных в регион украинских военных уже уничтожили.