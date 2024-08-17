Вашингтон, 18 августа, 2024, 01:13 — ИА Регнум. Украина задействовала для нападения на Курскую область сформированные на Западе резервы, порядка 10 тыс. военных. Об этом 17 августа написало американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

ИА Регнум Курская область, Рюмшюссель

«Для недопущения ослабления линии фронта, значительная часть подразделений была взята из резервных сил, которые Украина формировала при поддержке Запада для операций, которые планируются в 2024 году и в следующем», — указали журналисты.

Предположительно, к операции в Курской области привлекли более 10 тыс. военнослужащих, из них 4 тыс. ранее выполняли вспомогательные задачи в Сумской области. Первыми при нападении выдвинулись 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, оснащённые американскими бронеавтомобилями Stryker и немецкими Marder.

Согласно статье, к операции готовились с начала лета. Перед этим беспилотники ВСУ атаковали различные объекты.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа в эфире телеканала «Россия 1» заместитель начальника главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов отмечал, что украинским войскам, участвующим во вторжении на российскую территорию, ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской области. При этом составители планов не учли, что Россия не отступит и будет биться до конца, подчеркнул он. По словам Алаудинова, большую часть из 12 тыс. брошенных в регион украинских военных уже уничтожили.

По информации Следственного комитета, ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала вторжение ВСУ на территорию Курской области актом терроризма. По её словам, действия военнослужащих Украины нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, а также на убийство и запугивание мирных жителей.