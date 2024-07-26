Москва, 26 июля, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Посетивший Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал «европейским смутьяном», хотя и ничего не говорил о поддержке России. Об этом 26 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа, фрагменты его выступления опубликовал Telegram-канал «Мастерской новых медиа».

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Смотрите, появился Орбан, такой «европейский смутьян», такой enfant terrible европейский. Он же не сказал: «Я поддерживаю Россию». Он говорил неоднократно, что он не поддерживает Россию», — сказал он.

Песков уточнил, что премьер-министр Венгрии решил понять позиции сторон украинского конфликта из первоисточника и только потом говорить о его урегулировании, напомнив, что, помимо России, Орбан посетил Китай и Украину.

«Так за эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом», — отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров 23 июля заявил, что ЕС стремится превратить в изгоя Орбана за его желание добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Министр уточнил, что глава правительства Венгрии является одним из немногих политиков, поддерживающих урегулирование конфликта на основе компромиссов.

При этом Совет ЕС 22 июля отказался проводить неформальную встречу глав МИД стран — участниц Евросоюза в Венгрии. По утверждению главы евродипломатии Жозепа Борреля, поведение Будапешта якобы подрывает единство внешней политики сообщества и должно иметь официальные последствия.