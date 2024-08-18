Суджа, Курская область, 18 августа, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Украинского боевика-оккупанта, который похищал и избивал жителей Курской области, поймали и уже допросили. Подробности рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram-канале.

Социальные сети Пойманный боевик ВСУ

«Пойман боевик ВСУ, похищавший мирных жителей в Курской области. Бандеровцы, грузившие и избивавшие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов», — написал Рогов.

По словам общественника, у взятых в плен оккупантов были с собой экшн-камеры, на которые засняты издевательства над местным населением.

Пойманный нацист на допросе у замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинова признался, что принимал участие в похищении людей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 августа опубликовал в своём Telegram-канале кадры допроса взятого в плен в Курской области боевика «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, иностранные наёмники ВСУ похищали и насиловали женщин в Харьковской области, факты таких преступлений зафиксированы. Об этом заявил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк.

Центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудил уголовные дела по статьям о применении запрещённых средств и методов ведения войны и геноциде после обстрелов со стороны ВСУ. По словам Лисняка, при помощи массированных и целенаправленных обстрелов мирных селений боевики ВСУ пытаются выплеснуть свою агонию, вызванную неудачами на фронте.

В Сети появилась видеозапись, на которой украинские военные, имитируя немецкий акцент, издеваются над пенсионером. По данным СМИ, боевиком ВСУ, который в нацистской каске унижает Григорьева, является 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области Василий Данилюк.