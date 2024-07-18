УВД ВГА Харьковской области возбудило дело о геноциде после обстрелов ВСУ
Харьков, Украина, 18 июля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Центр фиксации военных преступлений УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области возбудил уголовные дела по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны и геноциде после обстрелов со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом на брифинге заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«По данным эпизодам Центром фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), а также ст. 357 УК РФ («Геноцид»)», — отметил он.
Лисняк также добавил, что при помощи массированных и целенаправленных обстрелов мирных населённых пунктов боевики ВСУ пытаются выплеснуть свою агонию, вызванную неудачами на фронте. Однако такими действиями киевский режим нарушает положения дополнительного протокола к Женевским конвенциям, в котором запрещены нападения неизбирательного характера.
Как сообщало ИА Регнум, 19 июня замглавы ВГА региона сообщил журналистам, что против бывшего и действующего командиров 92-й бригады ВСУ Павла Федосенко и Владимира Коробки возбуждены уголовные дела в связи с недавними обстрелами села Лукьянцы в Харьковской области. Он отметил, что незадолго до сдачи села военные ВСУ стали обстреливать его из танков и миномётов, чтобы таким образом запугать мирных жителей.