Харьков, Украина, 18 июля, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Центр фиксации военных преступлений УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области возбудил уголовные дела по статьям о применении запрещенных средств и методов ведения войны и геноциде после обстрелов со стороны военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом на брифинге заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Иван Шилов ИА Регнум

«По данным эпизодам Центром фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), а также ст. 357 УК РФ («Геноцид»)», — отметил он.

Лисняк также добавил, что при помощи массированных и целенаправленных обстрелов мирных населённых пунктов боевики ВСУ пытаются выплеснуть свою агонию, вызванную неудачами на фронте. Однако такими действиями киевский режим нарушает положения дополнительного протокола к Женевским конвенциям, в котором запрещены нападения неизбирательного характера.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня замглавы ВГА региона сообщил журналистам, что против бывшего и действующего командиров 92-й бригады ВСУ Павла Федосенко и Владимира Коробки возбуждены уголовные дела в связи с недавними обстрелами села Лукьянцы в Харьковской области. Он отметил, что незадолго до сдачи села военные ВСУ стали обстреливать его из танков и миномётов, чтобы таким образом запугать мирных жителей.