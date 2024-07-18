Харьков, Украина, 18 июля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Иностранные наёмники ВСУ похищали и насиловали женщин в Харьковской области, факты таких преступлений зафиксированы. Об этом заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк заявил 18 июля на брифинге.

Juan Moreno/Global Look Press

По его словам, УВД ВГА зафиксировало более 50 военных преступлений наёмников. Одна из эвакуированных местных жительниц рассказала правоохранителям, что в селе Лукьянцы бойцы украинского спецподразделения «Кракен» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) устраивали рейды вместе с французскими наёмниками. Они занимались мародёрством и отбирали имущество у населения.

«Кроме того, по словам потерпевших, иностранным легионом совершались акты сексуального насилия и похищения представителей женского пола из сёл Глубокое и Лукьянцы», — сказал Лисняк.

Он добавил, что часть женщин в результате погибли. Выжившие рассказали о французских шевронах, которые были на насильниках.

Лисняк также назвал число уничтоженных в регионе иностранных наёмников. По его словам, с мая их насчитывается более 30, тела ВСУ тайком эвакуируют вертолётами.

Как сообщало ИА Регнум, Центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудил уголовные дела по статьям о применении запрещённых средств и методов ведения войны и геноциде после обстрелов со стороны ВСУ. По словам Лисняка, при помощи массированных и целенаправленных обстрелов мирных селений боевики ВСУ пытаются выплеснуть свою агонию, вызванную неудачами на фронте.