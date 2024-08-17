Ростов-на-Дону, 18 августа, 2024, 01:30 — ИА Регнум. В ночь на 18 августа российские военные отразили атаку БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Около часа ночи на западе Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА самолётного типа», — указал глава региона в Telegram-канале.

Дежурные службы уточняют данные о последствиях нападения на земле, подытожил Голубев.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 13 августа силы ПВО сбили над территорией России более 100 беспилотников самолётного типа. 37 БПЛА и четыре тактические ракеты уничтожили в Курской области, ещё 37 — над Воронежской областью, 17 — над Белгородской, 11 — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской областью.

С 10 по 16 августа ВС России нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БПЛА.