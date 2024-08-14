Москва, 14 августа, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Российские силы ПВО за прошедшую ночь сбили над территорией России четыре тактические ракеты и более 100 беспилотников самолётного типа, сообщили 14 августа в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Так, 37 БПЛА и четыре тактические ракеты были сбиты над территорией Курской области, ещё 37 — над Воронежской областью, 17 — над Белгородской, 11 — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской областью.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 11 на 12 августа Вооружённые силы России перехватили как минимум три ракеты ВСУ над территорией Курской области. Ночью 12 августа губернатор Ростовской области написал, что российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и система ПВО обезвредили в регионе четыре БПЛА украинской армии. Их обнаружили на юго-западе области.