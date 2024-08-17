Жители курского Глушково: ВСУ разрушили мост, чтобы не допустить эвакуацию
Курск, 18 августа, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Жители Глушковского района Курской области рассказали, как российские военные вывозили их во время ракетного обстрела украинскими боевиками, при этом ВСУ разрушили связующий мост, чтобы не дать выехать людям из-под огня.
Вывезенная из Глушково пожилая семейная пара рассказала «РИА Новости», что мост был разрушен не сразу. Первые две ракеты прилетели по нему 15 августа, тогда и стало понятно, что нужно уезжать, «становилось слишком опасно».
«Ракеты свистели, когда мы уезжали. По мосту били ракеты. В последний момент мы уехали», — рассказала женщина.
Её супруг добавил, что две ракеты пролетели буквально над их головой — их дом стоит недалеко от моста.
Эвакуировать людей в таких опасных условиях взялись только военные — они вывозили жителей по мосту, который тогда ещё стоял.
Другая семейная пара вырвалась из села Званное Глушковского района несколько дней назад, мост также был ещё цел.
Люди в чём были грузились в машины и уезжали, потом хотели вернуться, но мост уже был разрушен.
Сельчане рассказали, что в домах уже нет света и газа, они, убегая, выпустили домашний скот, чтобы он сам искал себе пропитание.
Как сообщало ИА Регнум, 14 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей Глушково и Глушковского района. В регионе, как и в Белгородской области, введён режим ЧС регионального уровня. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.
16 августа Смирнов подтвердил разрушение автомобильного моста через реку Сейм в Глушковском районе в результате удара ВСУ.
Позже в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими Himars. В результате атаки на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен, погибли волонтеры, оказывавшие помощь эвакуируемому мирному населению.