Курск, 18 августа, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Жители Глушковского района Курской области рассказали, как российские военные вывозили их во время ракетного обстрела украинскими боевиками, при этом ВСУ разрушили связующий мост, чтобы не дать выехать людям из-под огня.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

Вывезенная из Глушково пожилая семейная пара рассказала «РИА Новости», что мост был разрушен не сразу. Первые две ракеты прилетели по нему 15 августа, тогда и стало понятно, что нужно уезжать, «становилось слишком опасно».

«Ракеты свистели, когда мы уезжали. По мосту били ракеты. В последний момент мы уехали», — рассказала женщина.

Её супруг добавил, что две ракеты пролетели буквально над их головой — их дом стоит недалеко от моста.

Эвакуировать людей в таких опасных условиях взялись только военные — они вывозили жителей по мосту, который тогда ещё стоял.

Другая семейная пара вырвалась из села Званное Глушковского района несколько дней назад, мост также был ещё цел.

Люди в чём были грузились в машины и уезжали, потом хотели вернуться, но мост уже был разрушен.

Сельчане рассказали, что в домах уже нет света и газа, они, убегая, выпустили домашний скот, чтобы он сам искал себе пропитание.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей Глушково и Глушковского района. В регионе, как и в Белгородской области, введён режим ЧС регионального уровня. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.

16 августа Смирнов подтвердил разрушение автомобильного моста через реку Сейм в Глушковском районе в результате удара ВСУ.

Позже в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно, американскими Himars. В результате атаки на мост через реку Сейм Глушковского района он был полностью разрушен, погибли волонтеры, оказывавшие помощь эвакуируемому мирному населению.