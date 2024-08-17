Вена, 17 августа, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС ухудшилась после очередной атаки дрона вблизи территории станции, говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), опубликованном 17 августа на его сайте.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Ситуация ухудшается на фоне удара дрона по дороге вдоль периметра станции», — сказано в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что удар беспилотника пришёлся на участок недалеко от основного пруда-охладителя и в 100 м от высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская».

Эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской АЭС, заявили, что в последнюю неделю наблюдают признаки интенсивной военной активности в районе станции, и эта активность не снижается.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа беспилотник ВСУ сбросил снаряд рядом с энергоблоками Запорожской АЭС. В результате атаки никто не пострадал. В этот же день представители МАГАТЭ осмотрели место падения снаряда ВСУ у энергоблоков электростанции.

Об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС в связи с обстрелами ВСУ заявил ранее и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь проинформировала, что киевский режим приступил к подготовке провокации на Курской АЭС. Представитель МИД указала на необходимость пресечь политику Украины по запугиванию и террору.

Позднее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил готовность посетить АЭС, находящиеся в зоне конфликта.