Москва, 17 августа, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина призвала не рассчитывать на нормальное отношение к российским спортсменам, намеревающимся принять участие в Олимпийских играх 2026 года, передаёт 17 августа «Спорт-экспресс».

ТАСС/Владимир Смирнов

Такого отношения к российским спортсменам не наблюдалось и прежде, подчеркнула Роднина.

«Надеяться на то, что к нам будут хорошо относиться, не стоит — этого никогда не было, нет и не будет», — заявила Роднина.

Комментируя вопрос о вероятности допуска российских спортсменов к Олимпиаде, депутат отметила, что это будет зависеть как от «политических событий», так и от действий нового руководства Международного олимпийского комитета (МОК). Действующий глава МОК Томас Бах ранее заявил, что не будет выдвигаться на новый срок.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт в итальянских городах Милан и Кортина д’Ампеццо.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запретили демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустили тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма.

Решения Запада в отношении спортсменов из РФ направлены на раскол российского общества, отметил ранее в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов. В сложившейся ситуации виноваты не спортсмены, а профильные чиновники, заявил он.