Бейрут, 17 августа, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Подача электроэнергии полностью прекратилась на всей территории Ливана, говорится на сайте энергокомпании Électricité du Liban.

Vasily Krestyaninov/Global Look Press

«Последняя производственная группа электростанции Аз-Захрани, остававшаяся на электросети, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов», — сообщили в компании.

По предварительным данным, из-за выхода из строя станции без электроэнергии остались все потребители Ливана.

Как передавало ИА Регнум, ровно год назад, в ночь на 17 августа, по всему Ливану после отключения двух тепловых электростанций пропало электричество.

21 июня из-за пожара на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) произошло отключение электричества в Черногории и в некоторых районах соседних стран, включая Албанию, Боснию и Герцеговину, а также Хорватию.