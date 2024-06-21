Сараево, 21 июня, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Из-за пожара на магистральной линии электропередачи (ЛЭП) произошло отключение электричества в Черногории и в некоторых районах соседних стран, включая Албанию, Боснию и Герцеговину, а также Хорватию. Об этом сообщила Черногорская система электроснабжения (CEDIS).

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Из-за аварии на сетях CEDIS система электропередачи без питания на почти всей территории Черногории», — написала компания в соцсетях.

По словам генерального директора компании Ивана Асановича, подача электроэнергии прекратилась на всей территории Черногории, за исключением северной части страны. Асанович добавил, что CEDIS работает с коллегами из соседних стран, стараясь решить проблему.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня из-за аварии на ЛЭП вся территория Южной Осетии, где проживает более 55 тыс. человек, осталась без света. ЧП произошло в Дзауском районе республики.

Электроэнергия в Южную Осетию поступает из России по ЛЭП, которая проходит по территории Северной Осетии. Жители республики периодически остаются без электричества из-за ремонтных работ, а также аварий, которые происходят во время непогоды в горах.