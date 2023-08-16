Бейрут, 17 августа, 2023, 00:56 — ИА Регнум. По всему Ливану после отключения двух тепловых электростанций пропало электричество, сообщила в ночь на 17 августа компания Électricité du Liban.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

«Оператор двух ТЭС — Дэйр Аммар и Захрани — сообщил в среду, что отключит с 17:00 (совпадает с мск) ТЭС из-за неуплаты задолженностей в валюте. Оператор реализовал своё обещание», — ссылается на полученное заявление компании РИА Новости.

В настоящее время указанные ТЭС являются единственными снабжающими страну электричеством станциями.

После отключения электричества из строя вышли станции перекачки воды и другие объекты инфраструктуры.

В компании заверили, что пытались разрешить ситуацию, поскольку оператор ТЭС Primesouth ещё 11 августа намеревался отключить станции. После полученных от властей обещаний решить проблему было предоставлено дополнительное время.

Численность населения Ливанской Республики превышает 5 млн человек.

Ранее ИА Регнум передавало, что депутат парламента Ярослав Железняк в конце июля сообщил об отключении в здании украинской Рады, где проходят заседания парламентских комитетов, в частности, по ЖКХ, света за неуплату счетов. Раньше была такая же история с отоплением. Позже он объявил, что свет всё-таки включили.