Москва, 17 августа, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал Совбез ООН созвать экстренное совещание для предотвращения атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС, передаёт «Газета.Ru».

РИА Новости/Владимир Астапкович

Из-за киевского режима мир оказался на грани ядерной катастрофы, которая может затронуть весь европейский континент, сказал депутат.

«Призываю Совбез ООН созвать экстренное заседание, чтобы не допустить атаки ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС», — заявил Шеремет.

Он также призвал руководителей западных стран публично высказаться по данному вопросу, отметив, что в противном случае они будут считаться соучастниками подготовки преступления.

Как передавало ИА Регнум, ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что ВСУ совместно с западными кураторами планируют провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую АЭС. Смысл вероятной атаки заключается в обвинении России в невозможности управлять атомными станциями, отметил он.

Согласно данным представителя российского силового ведомства, ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества, которые уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области.

Москва серьёзно относится к поступающей по независимым каналам информации о подготовке Киевом ударов по АЭС, заявило Минобороны. Целью провокации, по данным ведомства, является обвинение России в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. В случае начала реализации киевским режимом этих преступных планов будут немедленно приняты жёсткие ответные военные и военно-технические меры, добавило Минобороны.