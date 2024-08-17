Москва, 17 августа, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Москва серьёзно относится к поступающей по независимым каналам информации о подготовке Киевом удара по Курской АЭС, сообщила 17 августа пресс-служба Минобороны России в своём Telegram-канале.

Илья Питалев/РИА Новости

«В Министерстве обороны Российской Федерации с надлежащей серьёзностью оценивают информацию, поступающую по независимым каналам о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции», — сказано в сообщении.

Целью провокации, по данным российского военного ведомства, является обвинение России в «самообстреле» станции для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики Украины. В министерстве расценили подобные действия киевского режима как прямое нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года «О борьбе с актами ядерного терроризма».

«В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жёсткие ответные военные и военно-технические меры», — сказано в релизе.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял, что украинские боевики совместно с западными кураторами в ближайшее время планируют провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Смысл вероятной атаки заключается в обвинении России в невозможности управлять атомными станциями, это приведёт к катастрофе. В МАГАТЭ уже подготовили соответствующее заявление, указал Лебедев.

Согласно данным представителя российского силового ведомства, ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. Боеголовки уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины.