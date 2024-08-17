Энергодар, Запорожская область, 17 августа, 2024, 12:12 — ИА Регнум. После атаки беспилотника украинскими военными на Запорожскую АЭС радиационная обстановка на её территории находится в норме, а нарушений условий безопасности нет. Об этом сообщил директор АЭС Юрий Черничук.

ЗАЭС. Официально

«На данный момент нарушений условий безопасной эксплуатации ЗАЭС не зафиксировано, персонал работает в штатном режиме, радиационная обстановка на промплощадке в санитарно-защитной зоне находится в пределах нормы», — отметил он.

По его словам, украинский дрон сбросил заряд на дорогу между двумя проходными за периметром станции. Эта территория используется для обеспечения технических нужд станции, в частности для перемещения грузов и персонала.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа представители АЭС сообщили, что беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросил снаряд рядом с энергоблоками Запорожской АЭС. В результате атаки украинского БПЛА никто не пострадал. В свою очередь руководство станции заявило, что киевский режим в очередной раз создал прямую угрозу безопасности персонала и станции.

16 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что террористическую атаку ВСУ с применением дальнобойных ракет по российским АЭС планируют западные спецслужбы, в основном Британия.

В этот же день военно-гражданская администрация Харьковской области проинформировала о том, что принимавшие участие в наступлении на Курскую область военнопленные ВСУ вскрыли планы киевского режима атаковать атомные объекты на территории России. В ходе допроса пленные из личного состава 82-й бригады ВСУ рассказали о намерении Киева ударить по атомным объектам в Курчатове и Энергодаре, где расположены Курская и Запорожская АЭС.

В офисе генсека ООН не стали комментировать угрозу ударов по АЭС России.