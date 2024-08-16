Харьков, Украина, 17 августа, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Принимавшие участие в наступлении на Курскую область военнопленные Вооружённых сил Украины (ВСУ) вскрыли планы киевского режима атаковать атомные объекты на территории России. Об этом 16 августа сообщили в военно-гражданской администрации Харьковской области.

Concern Rosenergoatom/Global Look Press

Представитель ВГА во время беседы с «РИА Новости» уточнила, что информацию о готовящейся атаке подтвердили при допросе пленные из личного состава 82-й бригады ВСУ. Они рассказали о намерении Киева ударить по атомным объектам в Курчатове и Энергодаре, где расположены Курская и Запорожская АЭС.

Как сообщало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник призвал «хозяев» Украины серьёзно отнестись к предупреждению о готовящейся провокации с применением «грязной бомбы». Сможет ли кто-то гарантировать, что киевский режим не воспользуется ей для очередного теракта, поинтересовался он.

ВСУ намерены атаковать Курскую и Запорожскую АЭС с использованием так называемых «грязных бомб» — зарядов с боеголовками, содержащими радиоактивные вещества. Боеголовки уже доставили в населённый пункт Жёлтые Воды Днепропетровской области Украины, заявил представитель российского силового ведомства.

Украинские боевики совместно с западными кураторами в ближайшее время планируют провести ракетную атаку натовским оружием на Курскую и Запорожскую атомные электростанции. Смысл вероятной атаки заключается в обвинении России в невозможности управлять атомными станциями, это приведёт к катастрофе. МАГАТЭ уже подготовили соответствующее заявление, указал 16 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.