Москва, 17 августа, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль «Прогресс МС-28» пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщает 17 августа пресс-служба «Роскосмоса».

Кадр из видео

Отмечается, что грузовой корабль доставил на космическую станцию 950 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 1201 кг разного оборудования, предметы одежды и т.д.

В настоящее время на МКС, помимо российских космонавтов Олег Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина, находятся астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-28». В этом году пуск российской ракеты стал девятым по счёту.

Утром 13 августа грузовой корабль «Прогресс МС-26» после полугодового полёта отстыковался от модуля «Звезда» в составе российского сегмента МКС. Корабль разрушился в плотных слоях атмосферы, а не сгоревшие элементы утилизировали в несудоходном районе южной части Тихого океана.