Москва, 13 августа, 2024, 06:17 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Прогресс МС-26» после полугодового полёта отстыковался от модуля «Звезда» в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом 13 августа сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Nasa.gov Российский модуль «Звезда» на МКС

Отделение грузовика от МКС произошло в 05:00 мск. Двигатель включат на торможение в 08:09 мск. После этого корабль разрушится в плотных слоях атмосферы, а несгоревшие элементы утилизируют в несудоходном районе южной части Тихого океана.

«Прогресс МС-26» запустили с космодрома Байконур 15 февраля ракетой-носителем «Союз-2.1а». За это время он доставил на станцию 2,5 т грузов и выполнил шесть коррекций её орбиты.

На месте грузовика ожидают «Прогресс МС-28», его старт запланирован на 15 августа.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня орбиту МКС скорректировали на 1,36 километра в рамках подготовки к осенней пересменке экипажей. В «Роскосмосе» напомнили, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-26» с космодрома Байконур, согласно плану, состоится 11 сентября. В основной экипаж экспедиции на МКС войдут российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.