Байконур, Казахстан, 15 августа, 2024, 06:50 — ИА Регнум. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-28». Трансляцию пуска 15 августа вела госкорпорация «Роскосмос».

Кадр из видео

Ракету запустили в 06:20 мск. Стыковка с модулем «Звезда» запланирована на 17 августа в 08:56 мск.

В этом году пуск российской ракеты стал девятым по счёту.

Корабль «Прогресс МС-28» доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2621 кг грузов (топливо, питьевая вода, сжатый азот, оборудование, питание и одежда для экипажа).

Как передавало ИА Регнум, утром 13 августа грузовой корабль «Прогресс МС-26» после полугодового полёта отстыковался от модуля «Звезда» в составе российского сегмента МКС. Корабль разрушился в плотных слоях атмосферы, а несгоревшие элементы утилизировали в несудоходном районе южной части Тихого океана.