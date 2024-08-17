Киев, 17 августа, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Нападение украинских вооружённых формирований на приграничные районы Курской области были прикрытием разгрома ВСУ в Донбассе. С таким заявлением 16 августа выступил находящийся под стражей в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

President.gov.ua Александр Дубинский

«На мой взгляд, весь «оперативный задум» (главы киевского режима Владимира. — Прим. ред.) Зеленского в Курске выглядит и предпринят так, чтобы при гордом выводе ВСУ из Курской области потеря Донецкой не выглядела так болезненно», — написал он в Telegram-канале.

Депутат предложил проверить в будущем свою версию произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский противоречит себе, когда-то заявляет о переговорах с Россией, иногда подчёркивает невозможность прекращения огня, заметил Дубинский. Депутат Рады заподозрил у главы киевского режима раздвоение личности.

Ситуация в Курской области напряжённая, но управляемая. Региональные власти работают эффективно и выдержанно, отметил 16 августа полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов 14 августа объявил об обязательной эвакуации жителей Глушковского района. В регионе ввели режим ЧС. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.