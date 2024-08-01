Киев, 1 августа, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский противоречит себе, когда то заявляет о переговорах с Россией, то подчёркивает невозможность прекращения огня. На это депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под арестом в СИЗО, указал в Telegram-канале.

MICHAEL BUHOLZER/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Судя по всему, у нас два Зеленских», — написал Дубинский.

По его словам, первый лидер говорит, что никакие переговоры невозможны, пока российские войска находятся на украинской территории, а второй обещает план завершения военных действий в ноябре, а их окончание — до конца года.

В ноябре 2023 года Дубинский обвинил Зеленского в организации масштабной коррупции, позорящей Украину на весь мир. После этого его обвинили в создании схемы нелегального вывоза за рубеж мужчин призывного возраста и отправили под домашний арест. Позднее на основании подозрения в госизмене депутата поместили в СИЗО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в интервью французской газете Le Monde Зеленский, комментируя возможность переговоров с Россией, назвал территориальный вопрос очень сложным. Он допустил, что Украина может и не вернуть территории военным путём. Также он заявил, что вторая конференция по Украине не принесёт результатов, если в ней не будут участвовать представители России. До этого в интервью «Би-би-си» Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российской стороной, в том числе с президентом Владимиром Путиным, а также не исключил, что «горячая стадия» военного конфликта закончится до конца 2024 года

Путин 14 июня на встрече с руководством российского МИД снова заявил о готовности Москвы к переговорам по Украине и назвал условия для их возобновления. Это полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ. В Киеве отвергли эту инициативу.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, если Зеленский действительно готов говорить о мире, он должен обратить внимание на предложение Путина, так как ничего лучше Украина точно не получит.