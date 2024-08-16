Тюмень, 16 августа, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Ситуация в Курской области напряжённая, но управляемая. Региональные власти работают эффективно и выдержанно, заявил 16 августа полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

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«Буквально ночью прибыл из Курска. Ситуация там достаточно напряженная, но управляемая», — сказал Якушев во время визита в Тюмень.

Он добавил, что региональные власти работают эффективно, спокойно и выдержанно. Вместе с этим Якушев подчеркнул, что в пунктах временного размещения (ПВР) есть всё необходимое, а люди там содержаться в достойных условиях.

Якушев также отметил работу волонтёров, которые помощь жителям Курской области, оказавшимся в непростой ситуации. Он также подчеркнул, что гуманитарных грузов, направляемых в регион, тоже достаточно.

«Мы сегодня, как всегда, сплочены, мы единая команда, мы выдержим это новое испытание, достойно ответим на него и разберемся со всеми проблемами, которые есть. И, конечно же, решим все, что необходимо решить в рамках специальной военной операции и антитеррористической операции, которая сегодня проходит на Курской земле», — добавил полпред.

Как передавало ИА Регнум, 16 августа министр транспорта Роман Старовойт сообщил, что в Курской области организована работа дополнительных пар поездов «Ласточек», никаких проблем с билетами не наблюдается.

14 августа ври региона Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей Глушковского района. В Курской области, как и в Белгородской, введён режим ЧС регионального уровня. Кроме того, в Курской, Брянской и Белгородской областях был введён режим контртеррористической операции.

15 августа МЧС сообщило о доставке в регион 1300 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, за минувшие сутки в безопасные районы уехали более 720 жителей Курской области. В 14 регионах страны развернуто 177 пунктов временного размещения, в них находятся около 9500 человек, в том числе более 2500 детей.