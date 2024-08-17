Вашингтон, 17 августа, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Контракт на модернизацию разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9 и MQ-1C заключил Пентагон с одной из оборонных компаний США. Это следует из данных, опубликованных 16 августа на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон бюджет

Контракт на сумму $500 млн получила компания General Atomics Aeronautical Systems, расположенная в штате Калифорния дочерняя компания General Atomics. Компания специализируется на разработке и производстве БПЛА и радиолокационных станций (РЛС) по всему миру, как для коммерческих нужд, так и для оборонных целей.

Выделенная сумма предназначена на разработку проекта по модернизации средневысотных долговременных тактических беспилотников MQ-9 и MQ-1C, а также на техническую поддержку и обслуживание во время эксплуатации.

Заказчиком БПЛА выступает авиабаза Макдилл, расположенная в штате Флорида. Работы будут проводиться для поддержки Командования специальных операций США (USSOCOM). Планируемый срок завершения проекта — 16 августа 2029 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Пентагон заключил контракт с несколькими кампаниями на сумму в размере $12,5 млрд. Он предусматривает привлечение квалифицированных источников для модернизации и обслуживания сетевой инфраструктуры во всех местах расположения баз ВВС США.

Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму более 226 млн долларов на производство ракет ATACMS для других стран.

Кроме того, Пентагон заключил контракты с 49 компаниями на создание и поддержку систем и поставки оборудования для беспилотных средств на нужды Военно-морских сил.

3 июня в пресс-службе Пентагона сообщили, что ведомство заключило контракт с крупнейшим своим подрядчиком — корпорацией Lockhead Martin — на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Сумма контракта, рассчитанного на срок до 31 мая 2028 года, составляет почти 1,9 миллиарда долларов.