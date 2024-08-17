Вашингтон, 17 августа, 2024, 04:07 — ИА Регнум. Контракт с несколькими кампаниями на сумму в размере $12,5 млрд заключило министерство обороны США. Заявление об этом 16 августа опубликовано на сайте Пентагона.

ИА REGNUM Пентагон

В документе поясняется, что контракт предусматривает привлечение квалифицированных источников для модернизации, эксплуатации и обслуживания сетевой инфраструктуры во всех местах расположения баз ВВС США, включая базы резерва и охраны.

Уточняется, что Пентагон рассчитывает на полное завершение всех работ к 15 августа 2034 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму более 226 млн долларов на производство ракет ATACMS для других стран.

Кроме того, Пентагон заключил контракты с 49 компаниями на создание и поддержку систем и поставки оборудования для беспилотных средств на нужды Военно-морских сил.

3 июня в пресс-службе Пентагона сообщили, что ведомство заключило контракт с крупнейшим своим подрядчиком — корпорацией Lockhead Martin — на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Сумма контракта, рассчитанного на срок до 31 мая 2028 года, составляет почти 1,9 миллиарда долларов.