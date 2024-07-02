Вашингтон, 3 июля, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Пентагон заключил контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на сумму более 226 млн долларов на производство ракет ATACMS для других стран. Об этом говорится в заявлении министерства обороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

На общую сумму 226,850 млн долларов планируется поставка управляемых ракет и пусковой установки ATACMS на иностранные военные продажи Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Марокко.

Как сообщало ИА Регнум, российские техники досконально изучили сложный и многокомпонентный взрыватель оперативно-тактической ракеты ATACMS, производимой в США.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател подтвердил, что по прямому указанию президента Джо Байдена Украине поставлены тактические баллистические ракеты ATACMS. Он отметил, что публичного объявления о поставках не было.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.