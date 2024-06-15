Вашингтон, 15 июня, 2024, 04:36 — ИА Регнум. Министерство обороны Соединённых Штатов Америки заключило контракты с 49 компаниями на создание и поддержку систем и поставки оборудования для беспилотных средств на нужды Военно-морских сил. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 14 июня на официальном сайте Пентагона.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Следующие 49 отраслевых партнёров получили многократный контракт на поддержку существующих и будущих систем и подсистем семейства беспилотных транспортных средств», — говорится в заявлении.

Уточняется, что общая сумма всех контрактов, рассчитанных до февраля 2025 года, составляет 982,1 миллиона долларов. Подрядчики, в том числе компании Anduril Industries, General Atomics Aeronautical Systems (штат Калифорния) и Marinette Marine Corp (штат Висконсин), обязуются поставить снаряжение, датчики, сенсоры, автономные системы, системы управления транспортными средствами и материально-техническое обеспечение беспилотных средств.

При выполнении обязательств контракты могут пролонгироваться до начала 2030 года.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня в пресс-службе Пентагона сообщили, что ведомство заключило контракт с крупнейшим своим подрядчиком — корпорацией Lockhead Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Сумма контракта, рассчитанного на срок до 31 мая 2028 года, составляет почти 1,9 миллиарда долларов.