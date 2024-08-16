Курск, 16 августа, 2024, 21:36 — ИА Регнум. Крупнейшие торговые сети России решили временно заморозить цены в своих торговых точках в Курской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сообщила 16 августа пресс-служба Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в своём Telegram-канале.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Уточняется, что сдерживать цены начали «Магнит», X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток»), «Лента» и Metro.

В АКОРТ добавили, что в Курской области работают почти все магазины этих торговых сетей. Прекращена работа лишь в тех районах, где объявлена эвакуация населения и есть прямая угроза безопасности персонала и посетителей.

Также в ассоциации добавили, что с 8 по 13 августа торговые сети передали жителям Курской области в рамках гуманитарной помощи более 300 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ составляют до 2860 человек и сотни единиц техники, сообщило Минобороны 16 августа.

14 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации жителей Глушково и Глушковского района.

В результате атаки украинских военных на Курскую область с 6 августа пострадали и поступили в медицинские учреждения более 140 человек, включая 10 детей, сообщил врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.

МЧС проинформировало о доставке в регион 1300 тонн гуманитарных грузов. В 14 регионах страны развёрнуто 177 пунктов временного размещения, в них находятся около 9500 человек, в том числе более 2500 детей.