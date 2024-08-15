Курск, 15 августа, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Автоколонны МЧС России доставили в Курскую область 1,3 тыс. тонны гуманитарных грузов, сообщил заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артём Шаров.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«С нарастающим итогом на территорию Курской области прибыло свыше 1300 тонн гуманитарной помощи», — сказал Шаров.

В состав гуманитарных грузов вошли медикаменты, одежда, а также предметы первой необходимости, которые доставили в регион девятью колоннами.

Также Шаров рассказал, что за сутки в безопасные районы были эвакуированы более 720 местных жителей. В 14 регионах развернули 177 пунктов временного размещения (ПВР), в которых уже находятся порядка 9,5 тыс. человек. Из них 2,5 тыс. — дети. Более 470 ПВР готовы для того, чтобы принять ещё около 36 тыс. человек.

Правительство выделит до 600 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области. Единовременная выплата составит 15 тыс. рублей. С учётом единовременной материальной помощи в 10 тыс. рублей общая сумма выплат составит 25 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа призвал регионы поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ.