Курск, 16 августа, 2024, 15:57 — ИА Регнум. После атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область с 6 августа пострадали и поступили в медицинские учреждения более 140 человек, включая 10 детей, сообщил 16 августа на брифинге врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.

Илья Питалев/РИА Новости

«Среди мирного населения пострадали и поступили в медицинские учреждения в Курской области 141 человек, в том числе 10 детей», — сказал он.

По его словам, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, в медучреждениях области достаточно мест, лекарственных препаратов, медицинских изделий, предметов первой необходимости.

Алименко добавил, что власти Курской области находятся в постоянном взаимодействии с Министерством здравоохранения РФ, Федеральным центром медицинских катастроф и другими ведомствами для обеспечения необходимой оперативной работы.

Как передавало ИА Регнум, украинские боевики атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Минобороны на 16 августа, украинские военные потеряли до 2860 человек за время боевых действий на курском направлении (с 6 августа). Кроме того, противник лишился нескольких сотен единиц техники, в том числе 41 танка и 40 бронетранспортёров.

В ходе атак ВСУ на регион погибли 12 мирных жителей, доложил 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину. 16 августа стало известно о гибели двух активистов «Народного фронта», которые вывозили мирных жителей.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова также информировала, что четверо детей из Курской области, получившие ранения в результате украинской агрессии, проходят лечение в федеральных клиниках Москвы.

Владимир Путин потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории РФ. С теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров, заявил глава государства.