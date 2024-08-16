Донецк, 16 августа, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Подросток, который пострадал в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) ТЦ «Галактика» в Донецке, находится в реанимации, сообщил 16 августа глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилинв своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

«Ребёнок находится в реанимации в одном из медучреждений города», — сказал он.

Глава региона уточнил, что у подростка диагностировали осколочное проникающее и касательное ранения.

Также Пушилин добавил, что информация о пострадавших продолжает поступать.

Украинские военные нанесли удар по торговому центру «Галактика» в Донецке 16 августа. На кадрах с места попадания видно, как пламя охватило всё здание ТЦ, а в небо поднимается густой столб дыма.

Сразу после атаки ВСУ глава республики Денис Пушилин сообщил, что ранения получили семь человек, в том числе подросток. Позднее региональный минздрав уточнил, что число пострадавших при обстреле торгового центра возросло до 11.

Следственный комитет по факту обстрела возбудил уголовное дело по статье о теракте.