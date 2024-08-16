Москва, 16 августа, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Центральный банк России рекомендовал кредиторам поддержать заёмщиков из Курской, Белгородской и Брянской областей, чьё жильё было повреждение или утрачено в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом говорится на сайте регулятора.

AP/TASS

«Банк России рекомендует кредиторам поддержать ипотечных заемщиков Белгородской, Брянской и Курской областей, чье жилье было повреждено или утрачено в результате произошедших событий», — сказано в пресс-релизе ЦБ.

Так, если заёмщик полностью потерял жильё, то кредитору следует рассмотреть возможность полного прощения долга. В случае частичного разрушения, которое подлежит восстановлению, рекомендовано освободить заёмщиков от уплаты ипотечных платежей на один год без назначения процентов.

Кроме того, ЦБ указывает, что долг также подлежит частичному или полному списанию в особо тяжёлых жизненных ситуациях.

«Банк России рекомендует кредиторам в кратчайшие сроки рассматривать заявления о реструктуризации, поступившие от жителей приграничных районов, от эвакуированных или вынужденно переселенных граждан, и предоставлять отсрочку по ипотеке на срок до 1 года без начисления процентов», — говорится в пресс-релизе регулятора.

Вместе с этим отмечается, что кредиторы обязаны уведомлять заёмщиков о принятых в отношении них решениях, а кредитная история не должна ухудшаться в случае реструктуризации.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа Банк России сообщил, что потерявшие имущество или вынужденно эвакуировавшиеся жители Курской, Белгородской и Брянской областей могут обратиться к кредитору за получением отсрочки по платежам по кредитным договорам и договорам займа на срок до шести месяцев.

Отмечалось, что правом на получение отсрочки смогут воспользоваться жители данных регионов, размер кредита которых не превышает 15 млн рублей по ипотеке, 1,6 млн рублей — по автокредитам, 150 тыс. рублей — по кредитным картам или 450 тыс. рублей — по остальным кредитам и займам.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской области 12 августа поддержал предложение о распространении моратория на выплату ипотеки и кредитов на приграничные регионы, подвергшиеся атакам со стороны военнослужащих Украины.