Москва, 13 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Потерявшие имущество или вынужденно эвакуировавшиеся жители Курской, Белгородской и Брянской областей, могут обратиться к кредитору за получением отсрочки по платежам по кредитным договорам и договорам займа на срок до шести месяцев. Об этом сообщили в Банке России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Банки и некредитные финансовые организации должны рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке: в качестве подтверждения трудной жизненной ситуации рекомендовано принимать любые документы, доступные заемщикам. Это может быть право собственности на жилое помещение в зоне чрезвычайной ситуации, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения и так далее», — поясняется на сайте ЦБ.

Отмечается, что правом на получение отсрочки смогут воспользоваться жители данных регионов, размер кредита которых не превышает 15 млн рублей по ипотеке, 1,6 млн рублей — по автокредитам, 150 тыс. рублей — по кредитным картам или 450 тыс. рублей — по остальным кредитам и займам.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской области 12 августа поддержал предложение о распространении моратория на выплату ипотеки и кредитов на приграничные регионы, подвергшиеся атакам со стороны военнослужащих Украины.

Во время совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к президенту России с просьбой распространить идею о моратории на выплаты по ипотеке и кредитам на Белгородскую область. Ранее такое решение было принято в отношении граждан Курской области.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, пообещал оперативно проработать данный вопрос и распространить эту меру поддержки не только на Курскую, но и на Белгородскую область, а также при необходимости и на Брянскую область.

20 марта президент России выразил благодарность и восхищение жителям Белгородской области и других расположенных на границе с контролируемой Киевом территорией регионов за их мужество. Он пообещал, что власти страны сделают всё, что от них зависит, для поддержки людей, проживающих на территории этих регионов.