Ново-Огарево, Московская область, 12 августа, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской области поддержал предложение о распространении моратория на выплату ипотеки и кредитов на приграничные регионы, подвергшиеся атакам со стороны военнослужащих Украины. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

Во время совещания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к президенту России с просьбой распространить идею о моратории на выплаты по ипотеке и кредитам на Белгородскую область. Ранее такое решение было принято в отношении граждан Курской области.

Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, пообещал оперативно проработать данный вопрос и распространить эту меру поддержки не только на Курскую, но и на Белгородскую область, а также при необходимости и на Брянскую область.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта президент России выразил благодарность и восхищение жителям Белгородской области и других расположенных на границе с контролируемой Киевом территорией регионов за их мужество. Он пообещал, что власти страны сделают всё, что от них зависит, для поддержки людей, проживающих на территории этих регионов.