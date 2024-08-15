Москва, 15 августа, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Четверо детей из Курской области, получившие ранения в результате украинской агрессии, проходят лечение в федеральных клиниках Москвы, сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

Telegram/Мария Львова-Белова

По её словам, всего в Курской области ранения получили десять детей. Четверо из них проходят лечение в столице и один ребёнок остаётся в регионе.

«В настоящий момент одна девочка остаётся в Курске, а четверо детей были перевезены в Москву, где проходят лечение в федеральных клиниках», — сказала Львова-Белова.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в течение 6 августа пытались прорваться в Курскую область. Им дали отпор пограничники ФСБ и бойцы российской армии.

СК России сообщил, что украинские военные в ходе атаки нанесли удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. В связи с этим глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Российские регионы предложили помощь Курской области, подвергшейся массированным атакам Вооружённых сил Украины. Они готовы принять взрослых и детей из приграничных районов, а также направить в область медиков и оказать другую всестороннюю поддержку.

14 августа правительство России сообщило, что выделит до 600 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим жителям Курской области.