Баку, 16 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахичевани в ночь на 16 августа, сообщило минобороны Азербайджана в своём Telegram-канале.

Александр Патрин/ТАСС

«16 августа примерно в 03:20 (02:20 мск — прим. ред.) подразделения Вооружённых сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики», — сказано в сообщении.

Уточняется, что подразделения ВС Азербайджана на указанном направлении «приняли адекватные ответные меры».

Как передавало ИА Регнум, 10 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов завершили в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения между странами.

25 мая после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Москве президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что мирный договор необходимо составить «на основе международных норм и принципов», без положений о Нагорном Карабахе. В свою очередь глава Армении заявил, что Ереван и Баку признают территориальную целостность друг друга в пределах границ времён СССР.

19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября 2023 года Алиев поднял государственный флаг республики в столице Нагорного Карабаха.