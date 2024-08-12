Кубинка, Московская область, 12 августа, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Специальная военная операция (СВО) — это вооружённое противостояние России и коллективного Запада во главе с Соединёнными Штатами Америки, заявил 12 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов на церемонии открытия военно-технического форума «Армия-2024».

Станислав Красильников/РИА Новости

«Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это вооруженное противостояние России и коллективного Запада», — заявил глава Минобороны РФ.

Он уточнил, что это вызвано желанием Вашингтона и его союзников сохранить доминирование в мире.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ. Кроме того, ещё одной причиной стали кровавые события в Донбассе в течение восьми лет, указал он.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Глава государства подчёркивал, что у Москвы и альянса нет территориальных претензий друг к другу, а полномасштабный конфликт между ними поставит мир на грань третьей мировой войны.

В Кремле не раз подчёркивали, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для одной из западных стран, а в ходе спецоперации на Украине Москва защищает свои интересы.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В числе главных целей СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, нейтральный статус этой страны, а также предание суду тех, кто причастен к геноциду мирных жителей в Донбассе.