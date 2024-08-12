Кубинка, Московская область, 12 августа, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Российские ноу-хау в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя. Об этом 12 августа заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Армия».

Максим Платонов/РИА Новости

«Подчеркну, что многие отечественные ноу-хау, не имеющие аналогов инновационные решения уже доказали свою эффективность на поле боя. Причём их главные, базовые характеристики постоянно совершенствуются, улучшаются», — заявил глава государства.

Владимир Путин отметил, что работа инженеров, учёных, конструкторов и трудовых коллективов оборонных заводов продолжается с учётом боевого опыта, полученного в ходе проведения спецоперации.

Среди приоритетных направлений такой работы российский лидер назвал современные средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, элементы экипировки, технологии искусственного интеллекта и беспилотные системы.

С 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2024». В ходе него участникам мероприятия продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщало ИА Регнум, форум сменит формат и впервые пройдёт без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Кроме того, он будет сосредоточен на деловой программе. В этом году в рамках экспозиции сформировали выставку образцов вооружений, которые эффективно зарекомендовали себя в ходе СВО.

Так, на уличной экспозиции разместили 15 единиц вооружений, в том числе ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С», ЗРПК «Панцирь-С1М», танк Т-90М, а также 120-миллиметровое САО «Флокс».