Москва, 15 августа, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Российские военные в течение суток поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров, стоянку топливозаправщиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил на брифинге 15 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения, место хранения безэкипажных катеров, стоянка топливозаправщиков, скопления живой силы и военной техники противника в 152 районах», — сказал он.

Также Конашенко информировал, что средства ПВО за сутки сбили три американских управляемых авиабомбы JDAM и французскую Hammer, 12 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 35 беспилотников.

Кроме того, российские войска освободили населённый пункт Ивановка в Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 августа координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на сообщения коллег заявил, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному складу в порту Одессы, в рядах ВСУ есть погибшие и раненые.

На Украине ночью 15 августа воздушную тревогу объявили в Киеве и восьми областях. Позднее украинские СМИ сообщили о прогремевшем в Черкасской области взрыве.