Москва, 16 августа, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Российские военные поразили на волчанском и липцовском направлениях живую силу и технику семи украинских бригад, а также отразили четыре контратаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 16 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«На волчанском и липцовском направлениях поражена живая сила и техника двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны», — информировал он.

Кроме того, добавил Конашенков, российские бойцы отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа группировка войск «Север» Вооружённых сил России нанесла удары по наёмникам «Иностранного легиона» на волчанском и липцовском направлениях в зоне проведения спецоперации. В результате этого украинская армия на этих направлениях потеряла до 95 бойцов, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-20 и гаубицу Д-30.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ещё в мае назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском. Он подчеркнул, что украинские военные совершают «контрударные действия». Зеленский также заявил, что российская армия вскоре может выбить ВСУ из Харькова, на это якобы сильно повлияла задержка помощи от США.

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что для ВСУ в Харьковской области сложилась обострённая ситуация. ВС РФ продолжают наступать на этом направлении.