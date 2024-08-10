Москва, 10 августа, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Группировка войск «Север» Вооружённых сил России нанесла удары по наёмникам «Иностранного легиона» на волчанском и липцовском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом 10 августа сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Север» на волчанском и липцовском направлениях нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, наёмникам «Иностранного легиона», а также 125-й и 228-й бригад теробороны», — сказал он.

Конашенков уточнил, что в результате этого украинская армия на этих направлениях потеряла до 95 бойцов, четыре пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также гаубицу Д-20 и гаубицу Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики рассказал, что в результате артиллерийского удара ВС РФ по танку ВСУ в Красногоровке был убит наёмник из Франции. Он уточнил, что тяжелораненому наёмнику оказали медицинскую помощь, но он всё равно умер от полученных ранений.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 26 июля рассказал, что на харьковское направление последнее время прибывает большое число иностранных наёмников украинских войск в основном из Франции. Он уточнил, что также за ВСУ воюют наёмники из Польши, Британии и США.

Польский портал Interia 20 июля сообщил о ликвидации 22-летнего наёмника из Польши в Луганской Народной Республике (ЛНР). По данным источника, поляк погиб 13 июля в посёлке Диброва в ЛНР.