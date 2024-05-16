Киев, 16 мая, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Украина может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом 16 мая заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков», — уверен он.

По его словам, Киев не может позволить себе утратить контроль над Харьковом, в настоящее время ситуация там крайне серьёзная.

Также Зеленский отметил, что задержка с американской помощью оказала непосредственное влияние на ход конфликта.

Как ранее передавало ИА Регнум, 15 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обсуждает с киевскими властями вопрос размещения комплексов Patriot в Харькове. Он также добавил, что США не давали Украине разрешения на использование их вооружений за пределами территории страны.

Вооружённые силы России существенно продвинулись в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» 15 мая освободили населённые пункты Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

14 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» освободили населённый пункт Бугроватка в Харьковской области.

12 мая российские военные освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, а днём ранее — пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложной для ВСУ ситуацию под Волчанском. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий.