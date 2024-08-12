Ново-Огарево, Московская область, 12 августа, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают драматические потери, в том числе среди боеспособных частей и подразделений. Об этом заявил президент России Владимир Путин 12 августа на совещании по ситуации в приграничных районах.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери Вооружённых сил Украины драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые противник перебрасывает к нашей границе», — сказал Путин.

Президент добавил, что киевский режим не только совершает преступления против российского народа, но и истребляет самих украинцев.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа Минобороны доложило, что потери ВСУ в приграничье Курской области составили до 1610 человек.

Экс-помощник главы минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отправил формирования ВСУ атаковать Курскую область, пытаясь как-то поднять моральный дух жителей Украины, отчаявшихся из-за провалов на фронте.

По словам украинского военнопленного, ВСУ планировали дойти до Курска и Белгорода. Подготовка велась с 28 июля. Кроме того, как утверждает военнопленный, командир с позывным Стриж объяснил нападение на Курскую область «последней надеждой Украины».