Киев, 13 июля, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не оставят попыток разрушить Крымский мост, так как он имеет символическое значение для России, заявил начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России) в интервью изданию New Voice of Ukraine.

Kremlin Pool/Global Look Press

У главы разведки спросили, уничтожение какой из инженерных конструкций является приоритетной для ВСУ — Крымского моста или новой железной дороги вдоль побережья Азовского моря.

В ответ Буданов заявил, что для него мост является неким символом, следовательно его разрушение важнее, чем даже уничтожение эшелона с военной техникой.

«Этой техники тысячи, а мост один. Мост должен быть разрушен», — заявил он.

Начальник ГУР подчеркнул, что для Украины Крым вместо «непотопляемого авианосца» стал «неудобной территорией», для России же мост якобы является частью имперского скелета.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Guardian 3 апреля сообщила, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост в первой половине этого года. По информации журналистов, Буданов получил основную часть средств на проведение операции. Издание при этом заявило о сомнениях в успехе, так как Россия приняла масштабные меры, чтобы защитить мост.

10 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский обнародовал новые планы по подготовке контрнаступления ВСУ. Он заявил, что украинские военные будут пытаться разрушить Крымский мост, а также бить по «военным целям» — российской инфраструктуре. Позднее газета The Sun указала, что Киев попытается уничтожить Крымский мост к середине июля текущего года.

Буданов ранее не раз угрожал России терактами. Так, в феврале он записал видеообращение, в котором пригрозил россиянам новыми атаками ВСУ на Крымский мост, пообещал «новые сюрпризы» и посоветовал мирным гражданам не ездить по мосту.

В мае Министерство иностранных дел России предупредило страны Запада, что все агрессивные действия против Крыма обречены на провал и в ответ на них последует сокрушительный удар возмездия. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что киевский режим при поддержке Запада начал открыто вести подготовку новых атак на Крымский мост.