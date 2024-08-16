Севастополь, 16 августа, 2024, 03:30 — ИА Регнум. В Севастополе ночью 16 августа военные пресекли очередную попытку украинской атаки с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

(сс) George Chernilevsky Сторожевой корабль Черноморского флота у берегов Севастополя

В Telegram-канале он добавил, что, предварительно, российские военные поразили над акваторией Чёрного моря три вражеских БПЛА.

Гражданские объекты в городе не пострадали, заключил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 августа бойцы ВС России перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Чёрного моря. Её уничтожили далеко от побережья.

По состоянию на 15 августа за время спецоперации российские силы ПВО обезвредили свыше 30 тыс. беспилотных летательных аппаратов Украины, 638 самолётов, 279 вертолётов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 064 танка и других боевых бронированных машин.