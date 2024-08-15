Москва, 15 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. С начала спецоперации российскими силами ПВО было уничтожено свыше 30 тысяч беспилотных летательных аппаратов Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

По их данным, всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 638 самолётов, 279 вертолётов, более 30 тысяч беспилотников, а также 569 зенитных ракетных комплексов, 17 064 танка и других боевых бронированных машин.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа в Минобороны сообщили, что силами ПВО в небе над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника. Один из них уничтожили ночью, а второй сбили в 07:15 по московскому времени.

Глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 14 августа обнаружили и обезвредили по меньшей мере 35 беспилотных летательных аппаратов украинских войск в небе над регионом.

Ранее он проинформировал о том, что над территорией Воронежской области силы ПВО ночью сбили несколько вражеских БПЛА. В Орловской области военные в ночное время нейтрализовали два беспилотника.