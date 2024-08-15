Москва, 15 августа, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Российские силы ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью два украинских беспилотника, сообщили 15 августа в Министерстве обороны РФ.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Отмечается, что ночью средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией региона.

В 7:15 мск силы ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотник.

Как передавало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 13 августа четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, три реактивных снаряда HIMARS производства США, 147 беспилотников, из них 119 вне зоны проведения специальной военный операции.