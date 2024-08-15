Москва, 16 августа, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Решение российского лидера Владимира Путина образовать в стране Морскую коллегию и упразднить подобную при правительстве принято для усиления обороноспособности в условиях геополитической ситуации. О роли созданного ведомства рассказал помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий национальную морскую политику.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Он напомнил, что первоначально Морская коллегия создавалась при правительстве Российской Федерации в кризисное для страны время. В 1990-е годы Россия могла лишиться статуса великой морской державы, а массовая остановка судостроительных предприятий, разрушение портовой инфраструктуры, повсеместное закрытие специальных учебных заведений привели к утрате некоторых компетенций в сфере судостроения.

По словам Патрушева, Владимир Путин в последние годы заложил основу для укрепления позиций России в Мировом океане и защиты национальных интересов в области морской деятельности.

«Современная геополитическая ситуация и поставленные главой государства задачи по развитию экономики и укреплению обороноспособности нашей страны требуют принятия дополнительных мер. Именно поэтому президентом было принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации и упразднить подобную коллегию при правительстве», — пояснил Патрушев в интервью «Известиям».

Он добавил, что ключевой задачей коллегии станет подготовка решений президента в области морской деятельности и организация выполнения решений главы государства в данной сфере.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ, её возглавил помощник главы государства Николай Патрушев. В состав Морской коллеги РФ войдут три совета: по защите национальных интересов в Арктике, по стратегическому развитию ВМФ, а также по развитию и обеспечению морской деятельности России.

В этот же день президент утвердил положение об управлении по вопросам национальной морской политики. Основными задачами управления станут обеспечение формирования президентом национальной морской политики, подготовка и представление предложений по вопросам реализации морской политики, обеспечение интересов России в Мировом океане.